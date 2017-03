Okupatsioonide muuseumis avatakse homme kindral Einselni kaastundeavalduste raamat

Alates homsest saab Okupatsioonide muuseumis teha sissekandeid kindral Aleksander Einselni kaastundeavalduste raamatusse. Esimene taasiseseisvumisjärgne Eesti kaitseväe juhataja kindral Einseln lahkus meie hulgast 16. märtsil.

Kaastundeavalduste raamat on Okupatsioonide muuseumis homsest neljapäevani. Muuseum asub Tallinnas aadressil Toompea 8 ja on avatud teisipäevast pühapäevani kell 11.00-18.00. Reedel, 31. märtsil kell 12.30-14.00 on kaastundeavalduste raamat avatud Tallinna Jaani kirikus.

Kindral Einseln saadetakse viimsele teekonnale kaitseväeliste austusavaldustega reedel, 31. märtsil. Matusetalitus ja mälestustseremoonia viiakse läbi Tallinnas Jaani kirikus kell 12.30-13.45 ja Kaitseväe kalmistul kell 14.30-14.45.

Mälestustseremoonia käigus lastakse aupauke haubitsatest ja vintpüssidest, mida on kuulda kalmistu ja kaitseväe peastaabi ümbruses. Aupaukude laskmiseks kasutatakse paukmoona.

Kindral Aleksander Einseln sündis 25. oktoobril 1931 Tallinnas. Ta lahkus koos emaga Eestist 1944. aastal Saksamaale ja elas alates 1949. aastast Ameerika Ühendriikides. Aastatel 1951-1985 teenis ta Ühendriikide relvajõududes ning osales Korea ja Vietnami sõjas. 1993. aastal naasis kindral Einseln Eestisse ja teenis kaitseväe juhatajana 1993. aasta maist kuni 1995. aasta detsembrini.