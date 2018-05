Oleg Ossinovski erakordselt avameelses intervjuus: olen andnud kiiruse ületamise eest pistist, kuid normaalne inimene saab aru, kus on piir

Kas teadsite, et pisut enne vahistamist 2015. aastal ütles Uģis Magonis [Läti Raudtee endine juht] ajakirjale Klubs: “Mind võetakse iga hetk töölt kinni ning viiakse vangi. Umbes sellises režiimis töötangi.“

Ei, muidugi ei teadnud. Kui räägime Uģise isikust, siis arvan, et Lätil on temaga vedanud. Ta on väga kõrge taseme professionaal, kes oli õigel ajal õiges kohas ning oskas luua suhted Jakuniniga [Vladimir Jakunin — Venemaa Raudteede endine juht]. See toimus ka tänu tema naise sugulasliinile, kuid suhteid tuleb ka hoida ning sõbrustada peab oskama.

Iga äri, eriti riigiettevõtetega ja eriti ida riigiettevõtetega, põhineb ainult isiklikel suhetel. Mingit majandust pole siin üldse. Võite Läti Raudteele määrata nulltariifi, kuid veoseid ei saa ikka. Võite määrata ka topelttariifi ning kõik veosed endale saada. Ma natuke liialdasin, kuid kui Venemaa Raudteede juht on sinu sõber, saate kõik teise hinnakirja järgi.

Seetõttu tõi Uģis Lätile kujutlematu õitsengu. Tema ajal raudtee arenes ning pärast tema lahkumist [tagandati ametist 2015. aasta augustis] on tunda, et sel läheb järjest halvemini ja halvemini. Kahjuks Eestis me ei leidnud sellist Uģist. Praegu vedusid, transiiti praktiliselt pole. Maksame riigikassast juurde, paistab, 11 miljonit. Läti sai veod Eesti arvelt. Uģis, tänu oma professionaalsusele ja sidemetele, oskas luua olukorra, kus veosed viidi Eestist ümber Lätti.

Milline on Magonise viga? See, et vedas pagasnikus sularaha?

Kus on Uģise viga… Minu viga… See on õigupoolest hea küsimus, sest süüdlast ilma süüta ei saa olla. […] Minu süü on kindlasti. See pole kriminaalne, kuid minu süü asjas on. Selge, et seda oleks pidanud ajama teisiti. Tagantjärele oleme kõik targad.

Milles teie viga seisneb?

Selles, et tegime kõike nii, et see endiselt kohtus on.

Kuidas oleks saanud teisiti? Raha üle kanda?

Muidugi, võinuks ka üle kanda. Tüli poleks vähem olnud. Riigiametnikul tekib kontole pool miljonit.