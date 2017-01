Saaremaal Keskranna külas kaduma läinud berni alpi karjakoera Virru omanikud kardavad, et koer on koduõuest varastatud.

Virrut nähti kodus viimati neljapäeva hommikul kell 9. Pererahvas teatas koera kadumisest jahimeestele, lemmikloomade turvakodusse, hädaabinumbrile 112, kohalikule konstaablile, naabritele ja teistele lähipiirkonna elanikele. Samuti on otsimiskuulutused olnud sotsiaalmeedias, bussipeatustes, kuulutust hüütakse maha Kadi raadios ja see ilmub lehtedes, kirjutab Saarte Hääl.

Heinsaarte naabrile meenus, et kolmapäeval või neljapäeval sõitis võõras tumedat tooni Honda CR-V taoline auto koeraomanike majani ja lahkus. “Seega on võimalik, et tegemist on rööviga,” arvas sotsiaalmeediasse koeraotsimiskuulutuse postitanud Kerstin Heinsaar.