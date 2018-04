Omanikud soovivad riigilt abi ajalooliste talude päästmiseks

„Küsimuse tekitab seegi, et räägitakse taludest üldiselt. Meie pöördumise aluseks on, et kui riiklik programm luuakse, siis ennekõike peab see olemagi suunatud riiklike mälestiste taastamiseks. Praegu on riiklikke mälestistalusi 53, millest 11 on riigi omanduses. Ka need talud on saanud umbes 13% omanikutoetuste arvelt, st riik on sisuliselt tõstnud raha ühest taskust teise. Näiteks Soome ehitismälestiste seadus välistab sellise tegevuse. Nii et see teade on liiga üldine ja laialivalguv ning paistab, et kiirustades koostatud.”

Pöördumisega ühinenud talud:

Buldersi talu

Hinni talu

Hollingersi (Liisi) talu

Ilissa talu

Jaagu talu

Jussi talu

Käpa-Müürsepa talu

Koguva küla talud

Laose talu

Lubjassaare talu

Mursi talu

Rebala muinsuskaitseala

Reederi talu

Tammsaare-Lõuna talu

Tätta talu

Tika talu

Tuuliku talu

Uuetalu talu

Vardja talu