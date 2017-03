Omavalitsuse loositud džiibi võitis Eestit Ameerikas laimanud venelannast asüülitaotleja

Ameerikas asüüli taotlenud ja Eesti riiki venelaste tagakiusamises süüdistanud Jelena Orehhova võitis Vaivara valda ja Narva-Jõesuu linna sissekirjutatud inimeste vahel jaanuaris välja loositud Subaru maasturi.

Volituse alusel võttis Narva Fama kaubanduskeskuses auto vastu Jelena (1961) poeg Aleksandr. Jelena ei saanud autole järele minna sel lihtsal põhusel, et ookeani taga elav naine ei saaks kodumaad väisates tõenäoliselt enam Ameerikasse tagasi minna.

Ehk siis, loosi tahtel võitis Subaru inimene, kes on 18 aastat elanud Ameerikas ja kellel pole Narva-Jõesuus ammugi enam ka korterit. Süütevõtmeks autovõidule sai see, et Jelena on endiselt elanike registris kui Narva-Jõesuu elanik.

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.