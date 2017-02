Valitsus tegi hiljuti ühinemisettepaneku 51 omavalitsusele, kus elab vähem kui 5000 elanikku. Tegemist on sundliitmisega, mis paljudele omavalitsustele ei ole vastuvõetav.

Tartumaal tahab valitsus sundliita Kambja valla Ülenurme vallaga.

Ivar Tedrema, Kambja vallavanem: „Toodagu meile välja, millega me pole hakkama saanud, millega oleme jänni jäänud. Aga sellele me pole siiani vastust saanud. Ilmselt pole kellegil seda vastust võttagi.

Meie 2600 elanikku paiknevad kaks korda suuremal pindalal kui Ülenurme, samas on nende elanike arv üle kahe korra suurem kui Kambja vallal. Nii tekib tulevases volikogus olukord, kus piltlikult öeldes Kambja poolse rahva hääl jääb nagu hüüdjaks hääleks kõrbes.

Ülenurme on kõik haldusreformi kriteeriumid täitnud. Kui seaduses näpuga järge ajada, siis miks neid nüüd karistatakse.

Esitame oma argumendid valitsusele, miks me ei taha kellegiga sundliituda ja loodame, et need võetakse arvesse. 5000 elanikku ei tohiks olla mingi norm nagu aamen kirikus.

Kambja vald leiab, et sundliitmine Ülenurme vallaga ei too kummalegi kasu.“

Tiit Aleksejev, Ülenurme vallavanem: „Volikogus see veel arutusel ei ole olnud, kuid tõenäoliselt nii, nagu ennem oleme teistele ära öelnud, nii ütleme ka ära meiega sundliita tahetavast Kambja vallast. Sel põhjusel, et me ei leia Ülenurme valla jaoks seda, mis siis muudaks midagi paremaks.

Meie arvame, et saame ise hakkama ja Kambja arvab samuti, et saab ise hakkama. Ühisosa meil Kambjaga peaaegu pole, oleme väga erinevad. Ülenurme on üks linnastunud vald, kuid siiski maavald, kuid mis ei sobi mu arvates ka linnaosaks.

Kambja on siiski rohkem maavald kui meie. Ei ole seda, et meie vahel oleks suurt armastust. Sundasi pole kunagi hea. Samas me seadust täidame, 5000 elaniku piir on kuhjaga täidetud, meil on ligemale 7500 elanikku. Meil ei pidanuks nagu hirmugi olema, et kedagi meile juurde poogitaks.

Õnneks on nüüd meil oma argumentide esitamiseks valitsusele ka piisavalt pikk aeg, kolm kuud.“

Hiiumaal soovib valitsus ühendada Emmaste ja Pühalepa valla Hiiumaa vallaga, kus osapoolteks saavad olema praegused Käina ja Hiiu vald.

Reili Rand, Hiiu vallavanem: „Hiiumaa valla ühinemisläbirääkimistega on algusest peale soovitud, et kõik saare omavalitsused, sealhulgas Emmaste ja Pühalepa, osaleksid ühise omavalitsuse moodustamise läbirääkimistel.

Isiklikult on mul kahju, et hiidlased omavahel kokkuleppele ei jõudnud ja nüüd peab valitsus osa sammudest meie eest otsustama. Soovin, et võtaksime nüüd ühise valla tuleviku planeerimise kõik koos käsile ning laiendaksime seeläbi meie seniste omavalitsuste tugevusi kogu saarele.

Olen veendunud, et Hiiumaa ühine tegutsemine aitab paremini seista meie kodusaare elanike huvide eest.

Üksteisele tingimuste esitamine pole täna paslik, vaid oluline on kokku tuua kõik osapooled. Eesmärgiks on jõuda hiidlaste jaoks vajalikele otsusteni ning luua Hiiumaad ühendav omavalitsus.“

Ants Orav, Pühalepa vallavanem: „Kui asjakohased paberid meieni jõuavad, eks siis saab edasi mõelda ja otsustada. Hetkel ei tahaks mingeid spekulatiivseid sõnumeid sellel teemal genereerida. Ootame ikka ära valitsuse ametlikud seisukohad!“

Omavalitsused, mis sundühendamise ettepaneku saavad, peavad kolme kuu jooksul, kuid hiljemalt 15. maiks, esitama valitsuse ettepaneku kohta maavanemale omapoolse arvamuse. Alles pärast nende läbivaatamist teeb valitsus ühinemiste osas lõpliku otsuse.

Valitsuse poolt kavandatavad sundühendamised