Omniva ei nõustu enam reklaame kortermajades postkastide kõrvale korvi panema

Kõik aadressita reklaamid viib Omniva edaspidi otse majaelanike postkastidesse, teatas ettevõte korteriühistutele saadetud läkituses.

Riiklik postiettevõte Omniva saatis välja kirjad, milles teatab temaga lepingud sõlminud korteriühistutele, et lõpetab ühepoolselt kokkulepped, et aadressita reklaamid pannakse hoonetes eraldi reklaamalustele, mitte inimeste postkastidesse.

Paljudes kortermajades leiduvad trepikodades alused, korvid jne, kuhu seni on toodud reklaamtrükiseid. Keda elanikest see materjal huvitab, võtab ise reklaami kaasa ja loeb.

Nüüd selline variant aga Omnivale enam ei sobi.

"Kahjuks on antud kokkulepe põhjustanud mitmeid erinevaid probleeme," kirjutas Omniva oma pöördumises. "Reklaamikandega ei tegele ainult Omniva ning --- elanikud võivad ikkagi saada oma postkasti aadressita reklaami. Elanikud, kellele see ei meeldi, pöörduvad aga pahameeleavaldusega Omniva poole".

Omniva teatel esineb ka olukordi, kus korteriomanik vahetub, uus omanik pole varasemast kokkuleppest teadlik ja "peab reklaamide postkasti mittesaamist Omniva omavoliks."

"Meieni on jõudnud kahetsusväärselt palju ka selliseid pöördumisi (elanikud tõepoolest soovivad reklaami oma postkastidesse)", kinnitas ettevõte.

Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige, liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi ütles, et seni ei ole liit saanud korteriühistutelt kaebusi seoses Omniva poolsete lepingute ülesütlemisega.

"See, kas lepingute ülesütlemine on õiguspärane, vajaks põhjalikumat analüüsi," sõnas Mardi. "Eelkõige selles osas, mis on see põhjendus, mis on tõesti tekitanud leppe ülesütlemise vajaduse".

Urmas Mardi sõnul on ta näinud kortermajades ka olukordi, kus aadressita reklaam vedeleb lihtsalt trepikojas või koridoris põrandal maas, aknalaudadel jne. "Ega see ka mõistlik ei ole."

"On ka maju, kus kõikidel postkastidel on sildid: palun mitte panna aadressita reklaami. Tegelikult pole ju mõtet nende reklaamidega risustada, see tekitab ka korteriühistutele põhjendamatuid kulutusi, näiteks paberikonteinerite äraviimiseks," märkis ta.

Korteriomanikel on võimalus esitada Omnivale reklaamist loobumiseks isiklik avaldus ja tähistada oma postkast vastava kleebisega. Avaldusi saab esitada kas ettevõtte kodulehe www.omniva.ee kaudu või postkontorites.

Maaleht pöördus Omniva poole, et saada teada, kui paljusid korteriühistuid üle Eesti lepingute ülesütlemine puudutab, ning kui palju on tegelikkuses ettevõttele tulnud pöördumisi, kus majaelanikud ei ole rahul sellega, et nende postkastidesse aadressita reklaame ei tooda. Vastava info laekumisel uudist täiendatakse.