Maailma parimad Soome turistid, kes Eestit on külastanud. Nad on tohutult vahvad juba sellepärast, et neid on niivõrd palju!

Maailma parimad Soome sõbrad, kes meid endale külla ootavad. Mida me küll teieta oleksime peale hakanud, kuidas toime tulnud!

Maailma parimad Soome ettevõtjad, kes Eestisse investeerivad.

Maailma parimaid Soome helgeid päid vaatame jätkuvalt väikese kadedusega.

Aeg-ajalt patsutavad maailma parimad Soome poliitikud meile õlale ja kiidavad, et Eesti on ka tore.