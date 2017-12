Õnnevalamise tina keelatakse ära, kuid vana-aasta õhtul tuleviku ennustamiseks on teisigi meetodeid

Millega peale mürgist pliid sisaldava tina veel vana-aasta õhtul tulevikku saaks ennustada? Uue meetodi õppimine pole mitte soovituslik, vaid lausa kohustuslik, kuna pliid sisaldavate segude müümine keelatakse Euroopa Liidus ära.

Õnnetina segud kuulutatakse märtsikuus muutuva Euroopa Liidu määrusega ametlikult mürgisteks aineteks, mis võivad põhjustada viljatust ja kahjustada looteid, kirjutab ERR. Esiteks keelatakse nende ilma ohumärgistuseta müümine, kuid hiljem tõenäoliselt ka müümine.

Õnnevalamiseks müüdavad hobuserauad sisaldavad 96 protsendi ulatuses pliid, mis on inimese tervisele ohtlik, eriti ohtlik aga rasedatele ja lastele. Mürgituse sümptomid on peavalu, ärrituvus, agressiivsus, mäluprobleemid ja käte värisemine. Lootel põhjustab see aga intellektihäireid, täiskasvanud inimestel viljatust.

Seega võib meelde tuletada, kuidas käib ennustamine kanamunade, kohvipaksu või hoopis tinale küllaltki sarnaste ennustamisomadustega küünlavahaga.

Kohvipaksuga

Keeda paks kange kohv ning joo see mõnuga ära. Seejärel aseta tassile ja selles olevale kohvipaksule alustass. Tass keera ringi nii, et kohvipaks valguks ääri pidi alla. Nüüd aseta tass kõrvale ja kalla taldrikule vett.

Kasta tagurpidi tass kolm korda alustaldrikul olevasse vette ning sõna näiteks: „truudus, sõprus, üksmeel” või miks mitte ka „vabadus, võrdsus, vendlus” või „kiiremini, kõrgemale, kaugemale”. Ühesõnaga vii end meeleollu, et hakata tulemusi lahti selgitama, sest tassi sisse moodustub keeruline muster, mille kallal tuleb mõnda aega pead vaevata.

Munavalgega

Soovitav on kasutada koduste kanade mune — poest ostetud ei pruugi ettevõtmiseks kõige paremad olla, kuid ökomune võib juba proovida. Klaasi kalla soe vesi ning löö sinna lahti munavalge. Kui see äkki põhja laskub, tuleb valmistuda ebameeldivusteks. Vallalisi tüdrukuid ähvardab see näiteks üksindusega. Tavaliselt jääb aga munavalge klaasi keskele ning moodustab kalgendudes mitmesuguseid kujundeid, mida igast suunast vaadelda võib.

Küünlavahaga

Tina puudumisel valati ammusemal ajal jahedasse vette ka kuuma parafiini või lihtsalt küünlarasva. Paremaks peetakse vahaküünalt, kuid selle puudumisel võib kasutada ka parafiinküünalt. Küünlapuru pane metallist lusikasse. Kuumuta leegi kohal lusika või kulbi põhja nii kaua, kuni vaha muutub vedelaks. Seejärel vala vedel vaha kiiresti varem valmispandud veekaussi.

Vaha tardub ning moodustuvad erisugused vormid — püüa lahti seletada saadud figuuride sümboolset mõtet. Lisaks rikkusele, viljaõnnele või ikaldusele võib kujutist tõlgendada vastavalt enda äranägemisele.

Ennustusviise on kogunud Naistekas.