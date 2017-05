Öös on mänge: Muuseumiööl tasub minna Narva, saab külastada nii sealset muuseumi kui Aleksandri kirikut

Homme toimub järjekorras üheksas üle-eestiline muuseumiöö, mis sel korral kannab pealkirja "Öös on mänge". Tänavu võtab muuseumiööst osa rekordiliselt palju ehk üle 200 paiga, mis on muuseumiööde ajaloos esmakordne – veel eile õhtul lisandus programmi uusi paiku.

Publikule on viie tunni jooksul tasuta avatud väga paljud suuremad ja väikesemad Eesti muuseumid ning lisaks mitmed avastuskeskused, galeriid, arhiivid, kirikud, mõisad ning isegi tuletornid ja looduskeskused, kõik üht või teistpidi kultuuri, teadmiste, ajaloo ning mäluga tegelevad paigad ja organisatsioonid.

Muuseumiöö koordinaatori Laura Kipperi sõnul valmistab rõõmu, et programmis osalevate paikade arv aasta aastalt kasvab ning usub, et iga muuseumiööline leiab just talle sobiva programmiga paiga: “Homseks lubatakse ka päikselist ja mõnusalt sooja ilma, nii et mitte miski ei tohiks takistada toredat ja avastamist täis muuseumiööd, sest kohti mille vahel valida, on rohkem kui kunagi varem.”

Publiku jaoks on end valmis pannud kõik Eesti kõige suuremad muuseumid – Tallinna ja Tartu muuseumide programmid tõmbavad muuseumiööl ligi kümneid tuhandeid inimesi. Programmis on omal kohal igaaastased suurlemmikud nagu Eesti Põllumajandusmuuseum Ülenurmel, Eesti Bussiajaloo Selts, kes korraldab oma ajalooliste bussidega tasuta ringsõite Tallinna Bussijaamast, Eesti Kunstimuuseumi filiaalid, Lennusadam, Tartu Ülikooli muuseum, jpt. Tartus on muuseumiööl esimest korda avatud Eesti Rahva Muuseumi uus maja ning Rahvusarhiivi uus hoone Nooruse tänaval: nende kahe punkti vahel liigub Tartus koguni muuseumiöö eribuss. Narvas pääseb vaatama ka Narva muuseumit, mis vahepeal pidi muuseumiööl suletuks jääma, kuid on nüüd siiski külastajatele avatud; äsja lisandus sealsesse programmi Narva Aleksandri kirik, kus algusega igal täistunnil toimuvad ekskursioonid. Erakordselt avab muuseumiööl uksed Tapa raudteejaama hoone, mille EKA tudengid üheks ööks elama panevad, küsides, milline peaks Tapa värav tulevikus välja nägema.

Programmis osalevad muuseumid ja teised organisatsioonid avavad muuseumiööl oma uksed kell 18-23 ning sel ajal on sissepääs tasuta. Õhtut planeerides tasub alati uurida, mis konkreetses muuseumis toimub: muuseumiööl suurt sünnipäevapidu tähistav Tartu Mänguasjamuuseum näiteks suleb uksed kell 22, et kõige väiksemad külastajad õigeks ajaks puhkama jõuaksid. Mõned paigad on aga avatud ka kauem kui kl 23-ni, teistes seas näiteks Vormsi Talumuuseum, Eesti Loodusmuuseum, Tallinna Kultuurikatel. Kõige parema ülevaate sellest, millised paigad on avatud ja mis igas muuseumis täpselt toimub, leiab muuseumiöö kodulehelt www.muuseumioo.ee.