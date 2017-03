Õpetajate keskmine palk ületas esmakordselt 1200 eurot

Eelmise aasta lõpus ületas Eesti üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk esimest korda 1200 euro piiri, jõudes 1208 euroni. Kõige kõrgem oli keskmine palk Sauga, Tori, Tahkuranna, Are ja Tähtvere vallas ning Narva-Jõesuus, kus see ületas 1400 eurot.

Üle 1200 euro oli õpetajate keskmine palk 54-s omavalitsuses ja üle 1100 euro 64 protsendis omavalitsustest. Pea kaks kolmandikku kohalikest omavalitsustest panustas riiklikule palgatoetusele ka omalt poolt juurde. Keskmiselt panustasid omavalitsused juurde 2,3 protsenti. Maakondade lõikes oli kõige kõrgem keskmine brutopalk Harju maakonnas, kus see oli 1265 eurot, ja kõige väiksem Hiiu maakonnas ehk 1104 eurot.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on õpetajate palgakasv ministeeriumi prioriteet ka sellel aastal. „Lisaks pöörame rohkem tähelepanu lasteaiaõpetajate töötasu konkurentsivõimelisemaks muutmisele, milleks anname omavalitsustele lisatoetust. Samuti parandame tugispetsialistide teenuse kättesaadavust, mis toetab ka õpetajate igapäevast tööd,“ ütles minister Reps.

Sellel aastal said omavalitsused 211,7 miljonit eurot õpetajate palgatoetust, mis on ca 8 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. See lubab tõsta aasta lõpuks õpetajate miinimumpalga 1050 euroni ning arvestades palkade praegust kasvutempot, jõuab keskmine palk 1300 euro juurde. Jaanuarist tõusis õpetajate miinimumpalk 958 eurolt 1000 euroni.

Erakoolide riiklik toetus kasvas tänavu 18,2 miljoni euroni. Sellest 13,3 miljonit moodustab haridustoetus, mis on hinnanguliselt 16 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Lisaks saavad erakoolid riigilt ka tegevuskulude toetust 4,9 miljonit eurot.