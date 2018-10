ÕPIME MÄRKAMA | Saamatu ja härdameelne vanainimene võib põdeda rasket haigust

Kaire Talviste

Depressiooni all kannatav eakas inimene eelistab sageli omaette olla ja isoleerib end teistest vabatahtlikult. Shutterstock

Eakate depressioonil on spetsiifilised tunnused, seepärast on raske eristada, kas lähedane on lihtsalt pahur või on tal meeleoluhäire. Õpi märkama viiteid depressioonile, et küpses eas inimene saaks võimalikult aegsasti vajalikku tuge.