Orhidee: üks mehine naistepäevalill

Naised pole orhideedele aga sugugi alati hea pilguga vaadanud. Tänavu täitus 105 aastat päevast, mil Inglismaa naisõiguslased oma võitluses hääleõiguse eest eksootilistele ja mehistele orhideedele jalaga kõige hellemasse kohta virutasid.

Kas ikkagi tasub kinkida orhideed? Olen veendunud, et iga lillesaaja eelistab pigem seda, et tema aknalauda kaunistab eriline iseloomuga lill-võrgutaja, kui et mõni lihtsalt suvaline õis.