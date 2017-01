Ornitoloogid: Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine on puudulik ja valitud trass kahjustab olulisi loodusväärtusi

Rong Foto: Raivo Tasso

Eelmisel nädalal peeti Rail Balticu Pärnumaa trassikoridori maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande viimased avalikustamise koosolekud. Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) on seisukohal, et Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine on olnud puudulik, ei vasta seadustele ja valitud trassikoridor võib oluliselt

kahjustada kõrge loodusväärtusega alade ja liikide seisundit. "Leiame, et

praegusel kujul ei tohi maakonnaplaneeringut kehtestada ega

keskkonnamõjude hindamise aruannet heaks kiita," teatas ühing.