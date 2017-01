Alates tänasest ei tohi Norra pealinnas Oslos hommikul kella kuuest kuni õhtul kella kümneni diislikütust kasutavate autodega sõita, sest õhu saastatus on liiga kõrgeks muutunud.

Keeld kehtib seni, kuni ilmaolud paranevad. Nii tänaseks kui homseks prognoositakse Oslos sisuliselt tuulevaikust ning seetõttu on ennustatav õhusaaste määr suurel osal linna territooriumist kõrge.

"Kõrge õhusaaste on ohtlik õues viibivatele lastele, eakatele ja astmaatikutele. Tegemist on radikaalse, kuid linnaelanike tervise seisukohast vajaliku meetmega," selgitas portaalile The Local Oslo linnavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Gerd Robsahm Kjørven.

Kahtlemata põhjustab keeld elanikele ebamugavusi ning esitab väljakutseid, kuid tervis on siiski esmatähtis, selgitas linnavolikogu keskkonnakomisjoni liige Lan Marie Berg Aftenpostenile.

Ühtlasi väljendas Berg lootust, et keeld on lühiajaline ning julgustas linnaelanikke otsima alternatiivseid transpordivõimalusi - kasutama ühistransporti, sõitma jalgrattaga, ratsutama või jagama naabrite-sõprade-sugulastega autosid, mis ei kasuta liikumiseks diislikütust. Kel võimalik, võiks kaaluda ka kodus töötamise võimalust.

Oslo. Foto: Kadri Ibrus

Irooniline on asja juures see, et Norra eelmine valitsus soodustas igati just diiselsõidukite ostmist ning nüüd saavad nende omanikud selle eest, et nad niisugusel kütusel töötava auto soetasid, justkui karistada.

Tõsi, tehtud on ka rida erandeid: diislikütust kasutavad hübriidautod, avalik transport ja ärilisel eesmärgil kasutatavad diiselautod.

Kunagi varem pole Oslo linnavalitsus niisugust otsust vastu võtnud, tegemist on esimese korraga ajaloos. Kuid diskussioone selle üle on peetud juba aastast 2011.

Keelu eiramine toob kaasa 1500 Norra krooni suuruse trahvi, mida on õigus määrata nii politseil kui teedeametil.

Allikas: The Local