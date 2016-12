21. detsembril sai Otepää juba 20. korda talvepealinnaks. Talvist pööripäeva ja talvepealinna tiitli üleandmist tähistati pööripäeva riituse ja suure kontserdiga.

Traditsioonilisel talve vastuvõtmise pidustustel Otepää keskväljakul andis võimu Otepää vallavanemale Kalev Laulile üle Narva linnapea Tarmo Tammiste. Tallinna esindanud Raepressi juhataja Alar Rästa kinnitas võimu üleandmist vastava tunnistusega, mille kohaselt on Otepää talvepealinn 21. detsembrist 2016 kella 12.44-st kuni kevade astronoomilise alguseni 20. märtsini 2017, kella 12.29ni.

Otepääd oli tervitama tulnud ka suvepealinna Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, kes kinkis otepäälastele 300 Pärnu helkurit. Head soovid kevadpealinnast Türilt andis üle Türi valla arendusjuht Üllar Vahtramäe. Esinesid ansamblid Lõõtsavägilased ja Pihkva folklooriansambel „Skaz“. Külalisi tervitas Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda, Otepää tulevikust rääkis tähetark Igor Mang.

Talvepealinna auks toimus tuledemäng müstilises päevavalguses, kaks Otepää karu heiskasid pidulikult talvepealinna lipu ja Otepää naiskodukaitsjad pakkusid kõigile kringlit ning teed. Kohalolnuid intervjueeris Sky Plusi saatejuht Vaido Pannel.

Talvist pööripäeva tähistati Otepääl õhtuhämaruses Igor Mangi juhtimisel Otepää Kultuurikeskuse pargis. Kohale oli tulnud 70 huvilist, kes moodustasid suure lõkke ümber ringi ning trummipõrina saatel toimuski pööripäeva vastuvõtmine.

Õhtul oli talvepealinnale pühendatud kontsert, kus esines trio „Senjo“ Narvast ning Pihkva folklooriansambel „Skaz“. Pihkva külalised said suure aplausi osaliseks, talvepealinlased võtsid ansambli väga soojalt vastu. Otepääle oli koos folklooriansambliga külla tulnud Pihkva aselinnapea Igor Sirotin.

„Haldusreform ei jäta ka Otepääd puutumata ja meid ootavad ees ühinemised, kuid talvepealinna traditsioon jätkub kindlasti ka peale seda,“ sõnas Otepää vallavanem Kalev Laul. „Otepää hoiab talvepealinna tiitlit auga kuni kevadeni.“

Esimest korda tähistas Otepää talvepealinnaks olemist 1997. aastal. Sel ajal oli ainult Pärnul austav suvepealinna tiitel, kes sai selle Tallinna käest 1996. aastal. Hiljem liitusid pealinnade võrgustikuga kevadpealinn Türi 2000. aastal ja sügispealinn Narva 2009. aastal. Teemapealinnade tiitli üleandmisele on traditsiooniliselt kutsutud kõikide teemapealinnade ja pealinna Tallinna esindused. Talvepealinna Otepää ametlikuks raadiojaamaks on läbi aegade olnud raadio Sky Plus. Talvepealinna pidustused korraldas Otepää Kultuurikeskus koostöös Otepää Naisseltsi, Otepää naiskodukaitsjate ja Otepää vallavalitsusega.