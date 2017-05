Otepää valla aasta emaks sai Ene Prants

Otepää Naisselts valis tänavuseks valla aasta emaks Ene Prantsu.

Kokku laekus valla aasta ema konkursile kolm kandidaati – Ene Prants, Inge Sõlg ja Karin Uibopuu.

Aasta ema Ene Prants on elupõline Otepää elanik. Nelja lapse ema Ene töötab massaaži- ja iluvaldkonnas ning on aktiivne vabatahtliku töö tegija. Aasta ema nominent Inge Sõlg töötab Otepää spordihoones puhastusteenidajana ning on alati rõõmsameelne ning hoolikas. Aasta ema nominent Karin Uibopuu töötab Otepää Lasteaias lasteaiaõpetajana ja juhtis Otepää linetantsutruppi ligemale 10 aastat.

Aasta ema kontserdil 13. mail esineb Alen Veziko ja avatakse Veronika Pulleritsu fotonäitus „Ilu vanaema aias“. Antakse üle ka sünnikirjad väikestele vallakodanikele, kes on sündinud 01.10.2016 -31.03.2017.

Sellel ajavahemikul sündis 19 last, neist 7 poissi ja 12 tüdrukut. Lisaks sünnikirjadele saavad lapsed mälestuseks fotoalbumi, Helin Villa lasteraamatu ja MTÜ Karukäpa poolt kootud papud.