OTSEBLOGI | Maaleht Eesti kündjatega Keenias maailmameistrivõistlustel

Maaleht Eesti kündjatega Keenias

Madis Must, Maaleht: Raido Kunila loomakesega.

Madis Must, Maaleht: Turvatud eurooplased ja suured kontrastid Esimene mulje Keeniast on see, kui tohutud on kontrastid. On väga ilusaid laiu tänavaid, mille ääres õitsevad hibiskusepõõsad, meie arooniate mõõtu jõulutähed ja mingid kaunid suured lillade õitega puud – nagu oleks mingis Põhja-Itaalia linnas. Ja samas kõrval on lobudikud. Eriti jube oli neid vaadata pealinna Nairobi äärelinnas. Kõik olid oma onnid millestki kokku klopsinud, kõik müüsid midagi. Müügileti taga oli mingi kambrike, kus nad ilmselt magasid ning maisi praadimine õhtusöögiks käis sealsaams lobudike kõrval. Lisaks terrorismiohule presidendivastaste ja somaallaste poolt on ilmselt kohalik kuritegevus veel üheks põhjuseks, miks korralikumates piirkondades on meile lausa äärmuslikuna tunduvad turvameetmed. Kõik hotellid, ettevõtted ja suuremad poed asuvad väga kõrge müüri taga. Müüride peal on veel vähemalt kolm rida traati, mil ka elekter sees. Hotellide ja korralike kaubamajade väravast pääseb sise läbi turvakontrolli. Kotid kas valgsutatakse läbi või vaatab turvamees või -naine sellele lihtsalt sisse. Nakuru linnavahele, kus Eesti seltskond elab, poodi lastakse vähemalt künni MMi külalisi nii,et hotellist tuleb turvaja kaasa. Ja kui auto või buss hotelli sisse hakakb sõitma, vaadatakse ka bussialused läbi. Selleks on spetsiaalsed pika sangaga peeglid, mis bussi alla asetatakse, et kõik, mis seal on, näha oleks. Nii et tegelikult on päris kindel tunne. Vähemalt neis turvatud kohtades ja piirkondades. Samas on meiegi seltskonnast läinud juba üks rahakott ja üks telefon. Nii et valvsust ka kaotada ei tasu.

Madis Must, Maaleht: Kaasaelajaid jagub.

Madis Must, Maaleht: „Muld hakkab ikka jubedalt adra külge!”Esmaspäeval lasti Eesti künnimehed Keenias lõpuks oma traktorite juurde. Õnneks ja rõõmuks said Raido ja Jüri oma konteineri lahti ja traktorid kätte. Midagi polnud varastatud ja masinad olid samuti korras, ainult kummikud olid hallitanud.Aga kui traktorid käes, oli ju ka kütet vaja. „Kütte ja sõidu peale läheb pool päeva ära, ei jõuagi harjutada,” ütles Jüri. Külateed on Keenias viletsad ja põlluteed veel hullemad. Kui enamasti on künni maailmameistrivõistlustel küte toodud tsisterniga põllu äärde, siis siin tuleb ise järel käia, ja selle peale kulub kaks tundi. Viiskümmend liitrit kütet päevas, mis treeningute ajaks antakse, kulub üsna täpselt ära ka, nii et järgmine hommik hakkab jälle sõiduga.Mulla koostis on Keenias kuidagi arusaamatu – ongi nii, et punane turvas ja punane savi. Kui turbamuld peaks teoreetiliselt adra pealt hästi maha libisema, siis savi kleepub kinni ja segab tööd oluliselt. „Muld hakkab ikka jubedalt adra külge,” kirjeldas Raido.Tänu sellistele lugudele ja lõunamaal üldiselt levinud suhtumisele – hakuna matata (pole midagi hullu) - lähevad päevad põllul pikaks – künnimehed jõudsid õhtusöögile alles kella poole kümneks, kui toidud juba peaaegu otsas olid. Polnudki muud teha, kui Eesti künniemme Piret Lai, kes aastaid oma mehega võistlustel kaasas käinud, pidi kokkadele uued tellimused sisse andma, et töömehed ikka kõhu täis saaks.

Madis Must, Maaleht: Traktorid tulid Keeniasse konteineriga merd pidi kaks kuud. Täna see avatakse ja selgub, kuidas masinate olukord on.

Madis Must, Maaleht: Künni MM-i korraldab maailma künniorganisatsioon World Ploughing Organization (WPO) ja võistelda saavad need riigid, kes on selle liikmed. 1989. aastal osalesid Eesti kündjad Nõukogude Liidu koosseisus. Juba 1990. aastal võeti Eesti WPO liikmeks ning sellest peale on esinetud oma lipu all. Kuigi riik asub ekvaatoril, on Keenias viljakandvat maad piisavalt ning MM-il esindatud ka sealsed kündjad. Künni MMi peeti seal ka 22 aastat tagasi ning nii on tänavune võistlus Raido Kunilal juba teine kord seal mõõtu võtmas käia. „Päris palju on muutunud võrreldes 1995. aastaga,” märkis mees. Maailmameistrivõistlustel on Raido 11. ja Jüri 9. korda. Võistlusi peetakse Nakuru maakonnas Egertoni ülikooli põldudel. Harjutamise jaoks on maad renditud lähedalasuvates farmidest. Igatahes on Keenia muld punane. Teede äärtes rohkem turba taoline, kuid võistluspaigal savikas. Nii harjutus- kui võistlusplatsid loositakse. Eile õhtul võistlejad seda tegidki. Rohumaatrenni hakkavad meie mehed tegema praeguste plaanide järgi esimesel ja kõrrekünni proove kolmandal treeningplatsil. Konkurente on neil paarikümne ringis.

Madis Must, Maaleht: Kaabuga Jüri Lai ning kaelapaelaga Raido Kunila.

Madis Must, Maaleht: Läbi väga pikkade kaalutluste ja arupidamise sai kokku tosin vaprat eestlast, kes praegu Keeniat avastamas. Künnitiimi kuuluvad maailma künnisorganisatsiooni WPO nõukogu liige Margus Ameerikas, tavaadrakündja Raido Kunila, pöördadrakündja Jüri Lai ning kohtunik Taavi Võsa. Lisaks seitse künnifänni. Keenia pindala on 580 000 ruutkilomeetrit ja elanikkond umbes 50 miljonit inimest. Seal on 47 maakonda ja iga maakond jaguneb veel omakorda provintsideks. Keeniat läbib ekvaator. Meie maakond on Rift Walley ja provints on Nakuru. Rift Walley org ise läbib pikkupidi tervet Aafrikat ja transiit Euroopast väga suurde enamusse Aafrika riikidest käib just läbi Keenia. Teede seisukord on erinev, tee-ehitus käib, on juba ka väga häid maanteid. Ühe neist on ehitanud itaallased, järgmisi teevad hiinlased. Aga kõik teed pole veel kaugeltki korras ja Aafrika transiidirekka tee ääres kraavis on suht tavaline vaatepilt. Lisaks teedele on asi selles, et Aafrika rekkajuhtidele ei kehti Euroopa regulatsioon, et sõita võib kõige rohkem 48 tundi, selle sees peab ööpäevas üheksa tundi puhkama ning seejärel ei tohi 24 tundi üldse rooli minna. Mustal mandril sõidetakse nii nagu jaksu on.

Madis Must, Maaleht: Aafrika ????? Must ja eurooplastele tundmatu manner, kõrb, vaesus, haigused ja kuritegevus???? Selline küsimärkide rivi tekkis meie kündmise ja künnivõistlustega seotud inimestel umbes aasta tagasi – kas minna, kust ja kuidas raha leida, kuidas traktorid ja adrad Keeniasse toimetada. Künnimeistritel Raido Kunilal ning Jüri Laial tekkisid küsimused , et kuidas tööasjad klaarida, võistluste kümmepäevak vabaks teha, leida aega harjutada ning üleüldse – mis muld seal Aafrikas ikka on. Eesti künnifännide klubil tekkisid küsimused, kui kallis see on ning kuidas haiguste, sääskede ja kuritegevusega lood on. Nimelt toimuvad eeloleval nädalavahetusel, 1., 2. ja 3. detsembril Keenias 64. kündmise maailmameistrivõistlused, kus ligi 30 maailma riigi seas on esindatud ka Eesti.