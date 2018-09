Otsereportaaž paavsti lennukist: ja siis tuli tema, üleni valges!

“Nii et sa oled Eestist,” võtavad prantslased mu ette. Neil on Eesti kohta palju küsimusi, kuid nad ei saa kuidagi üle sellest, et meil on kõigest 6000 katoliiklast. Nii on neile jagatud buklettides kirjas, aga Evelyn ütleb, et õige arv on veel väiksem, nii 4500 kanti.

“Ja mida teised usuvad?”

Jutt, et oleme rohkem selline loodusrahvas, teeb prantslastele nalja. “Sul on endal ka mingi puu, mida sa kallistamas käid või?” kihistab Le Monde’is töötav Eleanor. “Aga kas nõnda ka saab, et usud nii Jumalat kui ka puid? See sobiks, mulle ka puud väga meeldivad!”

Löön käega. Ei mõista need prantslased meie õrna hinge!