OTSEÜLEKANNE RIIGIKOGUST | Riiklikult tähtsaks küsimuseks on tõusnud elu võimalikkus maal

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on seoses maaeluga üles kerkinud rida aktuaalseid küsimusi, millele lahendusteede leidmine nõuab põhjalikku arutelu Riigikogu täiskogu istungil.

„Viimase aja suundumused ja haldusreformi läbiviimisega seotud muudatused on andnud signaali, et maaelu arendamine vajab süsteemset riiklikku toetust ja tähelepanu,“ ütles Kokk. Ta selgitas, et see on seotud nii tööhõive, haridussüsteemi, logistika, avalike teenuste kättesaadavuse ja sotsiaalsete vajaduste parema rahuldamisega.

„Peame looma ühtlaselt ka maapiirkondades seal elavatele inimestele vajaliku töö- ja elukeskkonna,“ toonitas Kokk.

Tema sõnul on vaja tegutseda aktiivsemalt maamajanduse ja maapiirkonna elukeskkonna mitmekesistamisel, et põllumajanduse kõrval pakkuda alternatiivseid tööhõivevõimalusi, mis tuginevad kohalikule ressursile ja potentsiaalile.

Riigikogu istungil teevad ettekanded maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk. Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne ning ettevõtja ja maaelu edendaja, Nopri talu peremees Tiit Niilo.

Istungil tutvustatakse ka uuringut „Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus“.

Riigikogu istungil toimuvat arutelu on võimalik jälgida kell 10 algava veebiülekande kaudu SIIT. Istung kestab kuni kella 13-ni.