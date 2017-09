Õunasaak on sel sügisel nigelavõitu

Pärast üle-eelmise aasta korralikku ja eelmise aasta suisa rikkalikku õunasaaki paistab tänavu tulevat kehvem aasta.

Nii Saaremaal Sõrve pool Suurna külas õunaaeda pidav Riho Kadastik kui ka Pöidel Mui külas tegutsev Malle Välisson ütlesid, et midagi head oodata pole. Kadastiku sõnul on tema andmetel terves Eestis õuntega seis kehvavõitu. Malle Välisson ütles Saarte Häälele, et midagi nad saavad, kuid siiski vähe.

Õunamahlategijatel tööd siiski jagub. “Me ei saa öelda, et õunu pole üldse,” sõnas Pikal tänaval Karmelia Mahlameistrites tegutsev Kristiina Õun, viidates, et tööd neil tasapisi ikka tuleb.