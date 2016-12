Üleeile, 21. detsembril jäi Võrtsjärvel kadunuks mööda järvejääd võrke välja võtma läinud kalamees, keda siiani on tagajärjetult otsinud vabatahtlikud järvepäästjad ja abipolitseinikud.

Tänagi on päästjad saanud teateid Tartus Anne kanalil jääl nähtud lastest ja kalameestest.

Ühe kalamehega vesteldi ja selgitati praeguseid jääga seotud ohtusid, kuid mees keeldus jäält lahkumast.

Päästjad juhivad tungivalt tähelepanu, et praeguste sulailmadega sulatab jääd altpoolt vesi ja pealtpoolt vihm. Seega olud muutuvad kiiresti ning jääl viibimine on eluohtlik. Hoolige endast ja enda lähedastest ning ärge riskige asjatult, et saabuvad pühad oleksid rõõmurikkad kõigile!

15. novembril uppus Põlvamaal Räpina vallas läbi Meelva järvejää vajunud kalamees.

1. detsembril käisid päästjad Viljandimaal Kõpu vallas Kõpu jõest välja toomas jääst läbi vajunud ja uppunud kalamehe surnukeha.