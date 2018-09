Paavst sai Lätilt kingiks malelaua, sokid, Liivimaa kroonika ning Prokofjevit

Metsavendadega koostöö tegemise eest 1950. aastal Siberisse saadetud katoliku preester Staņislavs Čužāns nikerdas külmal maal valmis malekomplekti, mille nupukeste sisse sai peita missa pidamiseks vajalikud esemed. Paavstile kingiti selle malekomplekti koopia.

Foto: Läti roomakatoliku kirik

“Malelaud sümboliseerib kirikut, mida nõukogude ajal taga kiusati. Neid preestreid, keda ühegi aluseta süüdi mõisteti ning sunnitööle saadeti, kuid kes ei kaotanud sellele vaatamata oma usku,“ selgitas kiriku esindaja. „Me ei saa paavstile kinkida midagi materiaalselt kuigi hinnalist, ent võime kinkida märgi tõelisest usust, mis on valmis ohvreid tooma.“

Samuti kinkis kirik paavstile mõlemat pidi kantavad sinised villasokid, kuhu on kootud Neitsi Maarja monogramm ja 12 apostlit sümboliseerivad tähekesed. Sokkidega tuleb kaasa autori kiri: „Läti on Māra — Maarja maa. Saatku Püha Neitsi Maarja igal sammul nende sokkide kandjat, et tal oleks iga päev hetk, mida palves või mõtetes veeta Jumalaemaga.“

Foto: Läti roomakatoliku kirik

Sokkide autor Silvija Skrivļa ei uskunud, et just tema sokid paavstile kingitakse. Ta oli veendunud, et tema sokipaar jõuab hoopis sõja tõttu kannatavatele ukrainlastele. Sinna jõuavad aga kõik teised 117 sokipaari, mis üleskutse „Koo paavstile sokid“ käigus kirikule saadeti.

Sokid valminud kuu aja jooksul aiatööde ning hoidistamise kõrvalt. „Käed on rabedad, kududa pole just lihtne,“ ütles Skrivļa. “Kuid soovisin kududa just seetõttu, et tegu on paavstiga. Igal pool, kus ta käib, külastab ta nõrgemaid ja kannatanuid, mis on liigutav.“