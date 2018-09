Paavsti visiidi eelõhtu Vatikanis: kõik on stardivalmis, erilennuk lahkub Roomast varavalgel

Paavsti külaskäiku valmistuvad vahendama väljaanded nagu Le Monde, Le Figaro, Radio France, AFP, Reuters, AP, aga ka ITAR-TASS ja America Magazine. Kuigi Eesti on viimane sihtkoht, ei rauge huvi sugugi — kuna kavas olevatele kohtumistele pääseb vaid piiratud hulk ajakirjanikke, siis on kõikjale tahtjaid rohkem, kui kohti.

Eesti üritustest paistab välisajakirjanikele suurimat huvi pakkuvat Kaarli kirikus toimuv noortekohtumine, mis on kogu külastuse jooksul ka ainus omataoline sündmus. Leedus on küll noortele mõeldud suusündmus katedraali väljakul, kuid sinna oodatakse 25 000 osalejat, mille kõrval Eesti noortekohtumine 1500 osalejaga, kus paavst soovib lisaks noori kuulata, on hoopis kodusema atmosfääriga.

Lootkem, et lõunamaalased meie kliimas vastu peavad: paavst Franciscus koos saatjatega saabub lämbest palavusest otse erksasse põhjamaisesse vihma. Vatikan oli reedel päikesest nii kuumaks köetud, et nii kohalikud kui ka turistid eelistasid varju hoida ning jäätist söödi kilode kaupa.

Maaleht tegi Püha Peetruse väljakul väikese tiiru, käis ära skandaalses McDonaldsis ja püüdis ka paavsti koduks olevale majale pilgu heitmiseks erksavärvilistes mundrites kaardiväelasi ära rääkida.

Lähemalt videos: