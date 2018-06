Paavsti visiidi peakoordinaator: paavsti huvitavad väikesed eripalgelised riigid

Paavst Franciscuse tuleku eel on Eesti Rahvusraamatukogus kokkuvõtlik näitus, kus saab ülevaate paavsti elust ja tegevusest. Helle Helena Puusepp ütleb, et paavsti erilised huvid on jalgpall ja tango, kuid samuti huvitavad teda väikesed eripalgelised riigid, nagu Eesti seda ongi. SVEN ARBET

Paavsti visiidi peakoordinaator Helle Helena Puusepp Eesti Apostelliku Administratsiooni poolt ütleb, et paavsti huvitavad eeskätt inimesed äärealadel, ning see on üks põhjus, miks ta külastab just Baltimaid.