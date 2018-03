PAAVSTI VISIIT | Piiskop Philippe Jourdan: paavstid ei tee turismireise, eeskätt tahab paavst kohtuda rahvaga, toimub vähemalt üks kõigile avatud suur missa

Septembri keskel külastab Eestit paavst Franciscus, kelle visiidist rääkides ütleb piiskop Philippe Jourdan, et kuna paavst tuleb vaid üheks päevaks, siis väga mahukat programmi koostada ei saa. Huvi on aga suur ja kutseid eri kohtadesse palju.

Piiskop Philippe Jourdan ütles intervjuus ajalehele Eesti Kirik, et täpne külastuse päev ei ole veel selge.

„Võimalik, et 16. ja 18. septembri vahel. Eelkõige püüame end hingeliselt ette valmistada. Paavstid ei tee turismireise,“ rääkis Jourdan.

Tema sõnul pole seatud eesmärgiks ka riigijuhtidega kohtumist, pigem tahab paavst vaimulikuna kohtuda rahvaga.

„Paavsti visiidi eesmärk ja mõte on, et inimeste südametes sünniks hingeline ärkamine,“ sõnas Jourdan.

Täpsematest plaanidest on praegu kindel suure missa toimumine, mis on avalik kõigile, selle koht on veel lahtine, kuid kaalumisel on näiteks Vabaduse väljak. Samuti tuleb oikumeeniline jumalateenistus, kuhu on kutsutud kõik kirikute juhid.

Jourdani sõnul on suur soov ka, et õnnestuks korraldada kohtumine noortega.

„Paavst Franciscus on tuntud inimesena, kes väärtustab tööd abivajajatega, vaestega, pagulastega, probleemsete peredega. Tahaksime ka midagi korraldada, mis oleks sellega seotud,“ sõnas piiskop.

Kogu mahukas intervjuu on kättesaadav Eesti Kiriku värskes paberlehes.