Paavsti visiit vallandas Eesti vastu välisajakirjanduse tormilise huvi

Saateid Eestist valmistavad juba praegu ette Poola, Hispaania ja Itaalia rahvustelevisioonid ning Prantsusmaa katoliiklik telekanal.

Rooma-Katoliku Kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paas ütles, et kokku tuleb Eestisse ligi 300 välisajakirjanikku, nende seas teleajakirjanikud, fotograafid, kirjutav press ja lisaks paavsti lennukil kaasa reisivad ajakirjanikud.

„Kõige rohkem tuntakse huvi Eesti senise eduloo vastu ning kuidas sobitub sellesse meie inimene ja millised on meie vaimsed väärtused,“ rääkis Marge-Marie Paas.

Samuti huvitavad ajakirjanikke erinevaid faktid ja statistika, eeltööd tehakse suure põhjalikkusega.

„Olin ise paavsti Poola visiidi ajal seda kajastamas ja nägin juba toona, kui pingeline meediatöö sündmuse ajal toimub. Üllatus see meile seega pole, olime suureks huviks valmis,“ märkis Paas, kes ise töötab septembrikuise visiidi õnnestumise nimel juba märtsist saadik Vatikani pressimeeskonnaga.

„Ettevalmistused käivad täie hooga ja teeme endast kõik oleneva, et visiit õnnestuks,“ sõnas Paas.

Kõige olulisem on tema sõnul praegu see, et inimesteni jõuaks teave, et Vabaduse väljakul toimuvale missale on võimalik registreeruda 15. septembrini.

Osalus on kõigile vaba ning kõik on oodatud, kuid registreerimisel saadud piletita missale ei pääse.

Kui esialgu ruttasid end kiiresti kirja panema mitmed välisgrupid, siis praeguseks on tõusnud ka huvi Eestis.

Teadaolevalt tuleb mitu gruppi palverändureid Poolast. Soomest on tulemas üle 500 katoliiklase, samuti saabuvad grupid Rootsist ja Venemaalt.

Kogu vajaliku info 25. septembril aset leidva paavsti visiidi kohta leiab aadressilt paavsteestis.ee.