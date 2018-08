PÄEVA FAKT | Kultuurielust saadakse kõige vähem osa Valgamaal, Virumaal ja Võrumaal

"Virumaal on probleem tulenev ilmselt suurest tööstusele kalduvusest ja sellest, et kogu piirkond ongi pigem tootmise, kui vaimsete väärtuste nautimisele suunatud," ütleb Statistikaameti juhtivanalüütik Jaan Õmblus. "Võru ja Valga on kauged kohad ja sinna jõuab vähem nii publikut kui ka kultuuri pakkumist, pakkumine orienteerub ju nõudlusele."

Kultuurielus mitteosalenuteks loetakse need, kes viimase 12 kuu jooksul ei ole ühelgi kultuurisündmusel või kultuuriasutuses käinud (valikute seas on teater, kontsert, kino, muuseum, kunstinäitus, kultuurimälestis, kirjandussündmus, disainisündmus, käsitöösündmus ja raamatukogu).

Kõige rohkem osaletakse kultuurielus Tartumaal, Harjumaal ja Pärnumaal. "Suured keskused, mis ikka kultuuri tõttu silma paistnud, kultuuri tarbima harjutatud publik ja ka paljutahuline kultuuritoodete pakkumise pool," nimetab Õmblus põhjuseid.