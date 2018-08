PÄEVA FAKT | Võrreldes aastaga 2000 külastatakse muuseumeid kaks korda rohkem

Statistikaameti juhtivanalüütik Jaan Õmbluse hinnangul võib öelda, et Tartumaa muuseumid on ülekoormatud, sest ühe muuseumi kohta oli seal eelmisel aastal 29 042 külastajat. Võrdluseks võib tuua Jõgevamaa, kus muuseumi kohta oli külastajaid 1800. Seega on vahe kahe maakonna vahel 16-kordne.

Mullu oli Tartumaal 1000 elaniku kohta ligi 6000 muuseumikülastust.

"See tähendab, et väga suur hulk rahvast sõidab Tartusse muuseume külastama. Paar atraktiivset muuseumi toovad kohale väga suure inimhulga, justkui iga Tartumaa elanik oleks käinud 2017. aastal kuus korda muuseumis," rääkis Õmblus.

Õmblus lisas, et kui vaadata külastusi elanike kohta suhteliselt võrreldavates maakondades, nagu Järva- ja Viljandimaa, on muuseumide külastamise aktiivsuse vahe ligi neljakordne. Saaremaa muuseume külastatakse kaks korda rohkem kui Hiiumaa muuseume.

"Seega muuseumide külastatavus on väga erinev, isegi sarnastes piirkondades," ütles ta.

Statistikast selgub, et muuseumi kohta oli eelmisel aastal kõige rohkem külastusi Tartu-, Harju- ja Ida-Virumaal.

"Põnev on Ida-Virumaa, kes oma muuseumide atraktiivsusega on Tartu ja Tallinna järel kolmandal kohal, parem kui Eesti keskmine ja esineb näiteks kaks korda paremini kui Pärnu, kuhu suvehooajal tuleb kokku väga suur rahvamass, mida teoreetiliselt oleks võimalus mingil määral ka muuseumitesse püüda," rääkis Õmblus. Samas tuleb öelda, et Ida-Virus ongi vaid üheksa muuseumit, mille peale külastajate arv ära on jagatud.