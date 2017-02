Hiiumaal, Kõrgesaares, Reigi külas on valmimas uus ja euronõuetele vastav puidust torn, mida nii kohalikud kui ka külastajad Eiffeli torniks kutsuvad.

"Valmistatud täielikult euronõuetele vastavalt," kirjutas torni ehitaja Jaan Alliksoo Facebookis. "10 meetrit sai kõrgem ka, sest mets hakkas üle kasvama. Aga nii kõrget puud Hiiumaal ei kasva, mis nüüd vaadet varjaks."

Alliksoo lisas, et lahe uuendus on torni küljes rippuv tuuleflööt. "Naljakas on vaadata, et algul inimesed ei taipa midagi mis muusika see on, aga tantsusammud seavad ikka ritta ja ühed lubasid järgmine kord omale ka muusikariistad kaasa võtta. Muidugi iga tuulega eri muusika," selgitas ta.

Hiiumaa Eiffel on torn Hiiumaal Kõrgessaare vallas Kootsaare poolsaarel Reigi küla põhjatipus, mille ehitas kohalik külamees Jaan Alliksoo oma koduõuele. Torn valmis 2007. aastal ja on 31,4 meetrit kõrge ehk 1/10 Prantsusmaal asuvast Eiffeli torni kõrgusest.

2008. aasta aprillis sai alguse kauakestev vaidlus torni püsimajäämise üle, sest selle püstitamiseks puudus ehitusluba ja turvalisus oli kaheldav. Torni külastab Wikpiedia andmetel igal suvel umbes 30 000 turisti, kohal on käinud telekanalid Eestist, Prantsusmaalt ja Venemaalt.

Torni tippu ehivad Eesti ja Prantsusmaa lipp. Maapinnal ümbritsevad torni veidrad puunikerdised.

Esimese torni rajas Jaan Alliksoo Õhtulehe andmetel 1978. aastal 17aastasena kolhoosi lüpsikarja jälgimiseks – et emal oleks parem lehmi karjamaalt üles leida. 17,5meetrine torn seisis umbes 15 aastat. Seejärel ehitas ta uue, mis seisis samuti üle kümne aasta.