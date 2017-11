PÄEVAPILT | Jõgevamaal leiti kastlõksust albiinonugis

Möödunud nädalal leidis kütt Jana Õim Jõgevamaal Kungla jahialalt kastlõksust huvitava väikeuluki – albiinonugise.

Looma täpset vanust jahimehed määratleda ei osanud, ent välimuse järgi võib oletada, et tegu on suurema täiskasvanud isendiga, vahendab Eesti Jahimeeste Selts.

Albinism (ka albinootilisus, pigmenditus) on loomadel esinev osaline või täielik värvaine ehk pigmendi melaniini puudumine, mistõttu nende nahk ja karvad on tavaliselt heledad ning silmade vikerkest sagedamini helesinine.

Alles hiljuti nähti ka Pärnumaal albiinopõtra, kes on seal jahimeeste juttude järgi elanud küll juba kolm aastat. Nüüd jäädvustati loom koos vasikaga fotole.

Pärnumaal elutseval albiinopõdral on jahimeestel sõnul siiski mitte täielik pigmenditus ehk albinism, vaid kaasasündinud pigmendivaegus ehk leutsism. See on albinismile sarnane seisund, mis ei mõjuta silmade värvust ega nägemisvõimet.

Foto: Jana Õim