President Kersti Kaljulaid andis täna, Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel, meie riigi teenetemärgid tänuks 113 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks. Teiste seas sai Valgetähe V klassi teenetemärgi kauaaegne Maalehe ajakirjanik Silja Lättemäe.

"Silja on Maalehe sädelev hing, kes on nüüd juba 16 aastat vedanud ka Aasta Põllumehe väärikat ja mõjukat konkurssi,” kommenteeris Maalehe peatoimetaja Andres Eilart. “Silja kirg maamajanduse vastu näib piirideta. Mäletan, kuidas ta prindiajakirjanikuna Toompeale põllumeeste suurt protesti kajastama tormas, hoopis mikrofon käes. Üksi tegi mitme mehe pädeva töö. Mul on tohutult rõõmus meel, et presidendi tunnustus saab nii õigesse kohta."

"Ütleksin, et Silja on Eesti põllumajanduse praeguse aja üks olulisemaid kroonikuid, kelle kirjatükid annavad meile ka kauges tulevikus aimu, kuidas Eesti põllumajandus on arenenud ja mida Eesti põllumehed elust-olust mõtlevad ja on mõelnud. Tänu Aasta Põllumehe konkursi eestvedamisele on ta rohkem kui 15 aasta jooksul kirja pannud sadade Eesti põllumeeste lood ja tegemised," lisas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.