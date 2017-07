PÄEVAPILT: Perekond Porgand tabati keset grupikallistust

Regulaarne porgandi söömine mõjub soodsalt vereloomele, aitab alandada kõrget vererõhku ja pidurdab veresoonte lupjumist. Lisaks on porgand väga maitsev juurvili.

Foto: Kristo Klausson

Tallinlane Kristo avastas oma juurikapeenrast aga terve perekonna porgandeid, kes kõik on grupikallistuseks kokku põimunuid.

Kui teie olete ka mõnda vahvat juur-, puu- või köögivilja näinud, saatke pilt veeb@maaleht.ee!



Et porganditel juur ei deformeeruks, on kõige parem külvata nad lahtisele pinnasele, milles poleks kive. Seemnete läbimõõt on 1–2 mm ja nad tuleks külvata 2 cm sügavusele. Kõige paremini kasvab porgand täisvalguses, aga pisut talub ta ka varju. Suureks kasvavad porgandid 4 kuuga.