PÄEVAPILT | Põllule jäänud kapsaid peab lumehangede alt taga otsima

"Kapsas jäi põllule jah," ütles köögiviljakasvatusettevõtte Sagro juht Kalle Reiter täna hommikul Maalehe ajakirjanikule Harjumaal Saue vallas öösel lume alla mattunud viehektarilise põllu ääres seistes.

Aga hullu pole midagi - kerge külm ei tee peakapsale häda. "Loodame, et lumi sulab ära ja saame kapsa ikka üles võtta," oli Reiter optimistlik.

Seda, et peakapsast tuleb lumehangest taga otsida, on Eestis varemgi juhtunud, millegi väga erakordsega tegemist ei ole.

Eile saatis Eesti Aiandusliit maaeluminister Tarmo Tammele kirja, väites, et hetkeseisuga on koristamata veel 30% porgandist, 25% peedist ja kapsast, 15% kartulist.

"Ilmad on erakordselt vihmased olnud, muutes põllud mudamülkaks, nii et saaki on raske, kui mitte võimatu põllult kätte saada. /.../ Ehkki paar päeva tagasi, 20. oktoobril jõustus puuviljasektori erakorraline toetus, ei aita see kohalikke põllumehi sugugi," seisab kirjas.