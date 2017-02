Tänane ilm on mõnel pool Eestis kiskunud lausa tormiks. Rohuküla-Heltermaa liinil on laevaliiklus keeruliste ilmastikuolude tõttu koguni peatunud. Õhtuks levivad lumesadu ja tuisk üle Eesti, mistõttu muutuvad teeolud keeruliseks. Tõuseb ka tugev tuul: rannikul ulatuvad tuulepuhangud kuni 22 m/s.

Neljapäeval liigub madalrõhkkond üle Botnia lahe Soome ja selle mahedamas lõunaservas sajab Eestis öö hakul lääne pool lörtsi ja vihma, ida pool lund ja lörtsi, hommikul ka vihma. Tuul pöördub kagust edelasse ja on tugev. Päeval sajab vahete-vahel lörtsi ja vihma, õhtu poole algab loode poolt külmema õhu sissetung ja sajuhood muutuvad uuesti lumisemaks. Puhub tugev lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öö hakul +2°C-st saartel -1..-5°C-ni Ida-Eestis, hommikuks tõuseb kõikjal 0..+2°C-ni ja püsib nii ennelõunal, õhtupoolikul langeb alla 0°C.

Reedel liigub madalrõhkkond Soomest Karjala suunas ja selle järel sajab öösel veel kohati nõrka lund sadada. Puhub tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on -4..-10°C. Päevaks jõuab üle Läänemere uus madalrõhkkond, liigub tänastel andmetel üle Leedu itta ja selle tihedam sadu meile ei ulatu. Eestis sajab mõnes kohas nõrka lund. Kui lumepilvede serv ka üle lõunapiiri ulatub, siis on lisanduva lume hulk väike ja piirdub vaid 1-2 cm-ga. Tuul puhub läänekaarest ja on ikka tugev. Õhutemperatuur on 0..-2, Edela-Eestis kuni +1°C.

Laupäeval ulatub Eesti kohale madalrõhkkonna serv. Vahete-vahel sajab nõrka lund. Puhub tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -4..-8, Lääne-Eesti rannikualadel kuni -2, päeval -1..-4, saartel ja läänerannikul 0°C ümber.

Pühapäeva öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ja ilm on sajuta. Läänekaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2..-8°C. Hommikul läheneb merelt madalrõhulohk ja saartel hakkab lund sadama. Päeval laienevad lumepilved üle Mandri-Eesti, saartel läheb sadu üle lörtsiks. Tuul pöördub lõunakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on -1..+1°C.

Esmaspäeval ulatub madalrõhkkonna serv Eestini. Siin-seal sajab lund ja lörtsi, õhtul võib sadu vesisemaks muutuda. Tuul pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval -1..+3°C.

Teisipäeval suureneb madalrõhkkonna mõju. Lõunakaarest lisandub soojemat õhku. Sadu läheb üle lörtsiks ja vihmaks. Õhutemperatuur on öösel 0..+2, öö hakul Kirde-Eestis kuni -2, päeval +1..+5°C.

Kolmapäev tuleb madal- ja kõrgrõhkkonna piirimail lörtsi- ja vihmahoogudega ning mõõduka lõunakaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval 0..+5°C.