PÄEVAPILT: Tühja sest tornaadost, muru on vaja niita!

Foto tornaado taustal muru niitvast mehest on sotsiaalmeedias väga populaarseks osutunud ja seal paraja keerise tekitanud.

Kanadas Albertas elav Cecilia Wessels pildistas oma meest, Theunist, tornaado taustal muru niitmas ning saatis selle pildi oma vanematele Lõuna-Aafrikas. "Saatsin neile pildi tornaadost ja nüüd küsivad hoopis kõik, et miks su mees muru niidab?"

Ta rääkis uudisteagentuurile The Canadian Press, et tegi parajasti lõunauinakut, kui ta üheksaaastane tütar teda äratas ja kurtis, et "väljas on tornaado ja isa ei tule tuppa".

Theunis Wessels kinnitas, et tegelikult oli tornaado palju kaugemal kui pildilt paistab ja ta "hoidis tornaadol silma peal".