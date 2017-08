PÄEVAPILT: Tühja sest valgest põdrast! Hiiumaal pesitseb valge musträstas

Sel nädalal hämmastas paljusid video valgest põdrast, kes Rootsi metsades ringi liigub. Maalehe lugeja märkas täna aga oma aias täiesti harukordset ja üleni valget lindu, ainult kollane rõngas silma ümber.

Ornitoloogide sõnul on tegemist albinootilise musträstastaga. Värvushälbega linde on Eestis varemgi märgatud, näiteks ujus Emajõel valge sinikael part, Saaremaal on märgatud valget linavästrikku ja Reiul valgeid harakaid.

Maalehe lugeja foto