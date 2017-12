PÄEVAPILT | Vaata, milline on president Kaljulaidi tänavune jõulukaart!

Jõulukaardile on kirjutatud soovid viies erinevas keeles.

Täna jõudsid postkastidesse esimesed kaardid inimestele, kellele president Kersti Kaljulaid jõulutervituseks kirja saatis.

Tänavuse kaardi kujundas kunstnik Eiko Ojala. Kaardile on sisse lõigatud poolik ring, millest joonistub talvine maastik. Muinasjutulisel maastikul asetavad inimesed pikkadel redelitel tähti taevasse.

Redeleid hoiavad ja inimesi abistavad inimesed all. Alati on kusagil keegi, kes abistab ja toetab - isegi kui see ei pruugi välja paista.

Digikaarti president sel aastal välja ei anna.