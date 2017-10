PÄEVAPILT: Viimsi kingib Eestile efektse ja kalli Põhjakonna trepi

Haabneeme alevikus asuvale 50 meetri kõrgusele Lubja klindiastangule on rajatud Eesti kõrgeima kõrguste vahega pimedal ajal valgustatud trepp.

Põhjakonna trepp asub Viimsis koolide taga mäenõlval Karulaugu terviserajal ning kulgeb siksakitades järsul mäenõlval. Trepp on ametlik kingitus Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks.

Trepi projekteeris Oliver Alver OÜst Alver Arhitektid ja ehitas OÜ TILTS Eesti Filiaal. Ehitus läheb Viimsi vallale maksma u 240 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lubja klindiastang on Viimsi vanim ja kõrgeim koht (51,4 m), mis kerkis veest umbes 11 500 aastat tagasi.

Mäe nõlvale on ehitatud lumelaua- ja suusanõlv ning seikluspark, astangu peal peetakse kahe küla jaanitulesid ja jalamil paikneb Karulaugu terviserada, mis on meelispaik paljudele viimsilastele.

Treppi on juba kritiseeritud kalli hinna tõttu ning kahtluse alla on seatud selle otstarbekus. Samuti on aga kiidetud ülalt avanevat uhket vaadet ja efektsust pimedal ajal, mil trepp on valgustatud.

Esialgu pole trepil veel ametliku kasutusluba ning see pole ametlikult avatud, kuid kuna mõnel õhtul on juba valgustust proovitud, siis ringleb sellest sotsiaalmeedias fotosid ning õhtuti käivad huvilised uurimas, kas “trepp juba töötab”.

Põhjakonna trepil on Facebookis oma lehekülg, kust leiab ehituse ja avamiseks kavandatud trepijooksu kohta rohkem teavet.

Põhjakonna kuju trepi juures. Erakogu

Vaade trepilt. Erakogu