Pagulaspere saabumine tekitas kortermajas ärevust

Hommikul Kreekast teekonda alustanud pagulasperekond jõudis hilja õhtul Põlvasse. Korteriühistu juhatuse liikmed ei mõista, miks neid enne ei teavitatud, et Süüriast pärit pere toodi just nende majja üürikorterisse elama.

Korteriühistu juhatuse liige kirjeldas, et õuele sõitis valge buss koos teda saatvate väikeautodega ja bussist toimetati ööpimeduses kortermajja lastega pagulasperekond. „Meie majas on toimiv korteriühistu, kes hoolib väga oma maja käekäigust. Korteriühistu juhatust ei ole keegi informeerinud sellisest asjade käigust.”

Pagulasabi juht ütles Lõunalehele kommentaariks, et sotsiaalministeeriumi kinnisvarapartner leiab saabuvatele peredele korterid vabalt üüriturult ning et kõikidel korteriomanikel on õigus oma omandit välja üürida kellele tahes, küsimata selleks luba korteriühistult.