Pahameel Valga ja Põlva sünnitusosakondade sulgemise vastu kasvab, tänavaaktsiooniga plaanivad liituda ka lätlased

Hiljutine teade Põlva ja Valga haigla sünnitusosakondade sulgemisest on toonud hääleka protestilaine, korjatakase allkirju, loodud on kaks gruppi Facebooki ning Valgas plaanitakse laupäeval tänavaaktsiooni.

Põlva sünnitusosakonna kaitseks loodud grupiga on praeguseks liitunud ligi 2500 ja Valga grupiga ligi 1400 inimest.

Gruppides jagatakse meenutusi isiklikest kogemustest ning käib arutelu, kui lihtne või raske oleks sünnitajatel üldse Tartusse või Võrru kohale jõuda ning kas kiirete juhtumite puhul ei võiks see saada pigem ohtlikuks.

Valgas plaanitakse laupäeva hommikul kl.10 algusega haigla eest tänavaaktsiooni, et koguda allkirju sulgemisotsuse vastu.

Sellele on tulnud toetust ka Valkas elavatelt lätlastelt, kes samuti on gruppi kirjutanud toetusavaldusi ja lubanud laupäevase aktsiooniga liituda.

Põlva haigla sünnitusosakond on plaanis sulgeda 1. oktoobrist, sama ettepanek on tehtud Valga haiglale. Otsusele andis tuge Naistearstide Selts, mille hinnangul on kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalik 400-500 juhtu aastas, kuid eelmisel aastal oli Valgas 138 ja Põlvas 245 sünnitust.

Inimestes on tekitanud suurt pahameelt see, et varasemalt on haigekassaga lepitud kokku, et kuni Põlvas on üle 200 sünnituse aastas, jääb osakond avatuks.

Valga haigla kaitseks tehtud video, kus sealsed inimesed räägivad, mida osakonna sulgemine neile tähendaks.

“Maksame kõik makse ühtmoodi, kuid teenust saame erinevalt,” heidavad kagueestlased riigile ette.