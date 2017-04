Pala valla rahvas hääletas ülekaalukalt naabervaldadega sundliitmise vastu

Ühinemise vastu Alatskivi valla, Kallaste linna, Peipsiääre valla ja Vara vallaga hääletas 78% hääletanuist.

Eile ja üleeile toimunud elanike arvamuse väljaselgitamisel osales muljetavaldavalt palju, kogunisti 44,7% valla hääleõiguslikest elanikest, mis näitas, et Pala valla rahvas Jõgevamaal pole ükskõikne oma tuleviku suhtes.

Ühtekokku avaldas küsitlusel arvamust 421 inimest, neist elektrooniliselt hääletas 151 ja küsitluspunktis 270 inimest.

Pala valla, Alatskivi valla, Kallaste linna, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemise poolt hääletas 93 (22%) ja vastu 328 (78%) Pala valla elanikku.

Pala vallavanem Jozsef Weinrauch oli küsitluse tulemusega igati rahul, sest see tõestas ilmekalt, et valla rahvas ei ole nõus kellegagi liituma ja et vallavolikogu ja vallavalitsus on ühinemistele vastu seistes ajanud õiget asja. Hääletustulemus näitas sedagi, et ollakse ka oma kodukoha ääremaastumise vastu, mida ühinemine naabervaldadega kaasa tooks, lisas ta.

„Kui tõesti peaks minema nii, et Eesti valitsus tahab meid ikkagi sundliita, siis kindlasti läheme kohtusse ja küsime, kellel on Põhiseaduse järgi Eestis ülemvõim, see peaks ikka rahval olema,“ lubas Weinrauch.

Eeloleval pühapäeval tähistab ligemale 1100 elanikuga Pala vald suurejooneliselt valla õiguste saamise 25. sünnipäeva ja vallavanema sõnul loodab rahvas, et see sünnipäev ei jää viimaseks.