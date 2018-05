Palavad kevadpäevad tõid viljapõldudele kahjurirünnaku

Nädala alguses saabusid esimesed kõdra-peitkärsakad

Nad võtsid platsi nii talirüpsi kui talirapsi taimedele. Kõdra-peitkärsaka valmikud on 2,5-3,0 mm pikkused ovaalsed, tuhkjashallide karvadega kaetud, kõvera kärsakuga mardikad.

Mardikad tulevad praegu taimedele õietolmust toituma, hiljem kahjustavad kõdraalgmeid, tehes augukesi, mille kaudu emasmardikas muneb 1-2 muna igasse kõtra. Kärsakas eelistab muneda 2-4 cm kõtradesse. Üks vastne ehk tõuk sööb ära 5-6 seemet.

Niiskete ilmadega on kõtradel olevad mardikate väljumisavad heaks vastuvõtu kohaks seenhaigustele, mis võivad hävitada kõtra järele jäänud seemned.

Kõdra-peitkärsakas soodustab ka kõdrasääse munemist kõtrades olevate vigastuste kaudu.

Kõdrasääsk saab muneda oma nõrga muneti tõttu vaid eelnevalt kahjustatud kõtra.

Talirapsil ja rüpsil on kõdrasääse kahjustuse ulatus aastatega järjest suurenenud. Kõdrasääse kahjustuse tõttu on kõdrad muundunud kujuga, muudavad värvi, valmivad enneaegselt, avanevad ja seemned varisevad, mistõttu saak väheneb.

Kõdrapeitkärsakas rapsil. Foto: Tiiu Annuk

Sääsevastsed kukuvad koos seemnetega mullapinnale. Teise põlvkonna sääsed võivad muneda eelkõige suvirapsil haigustest tabandunud kõtra.

Kõdra peitkärsaka bioloogia on sünkroonis talirapsi arenguga ja selleks ajaks kui suviraps mardika munemise jaoks sobivasse faasi areneb, on kärsakas ammu munenud. Suvirapsil võib kahjustusi esineda väga vähesel määral, kuigi mardikaid võib õitel kohata.

Tõrjuda tuleb siis, kui õitsemiseelsel perioodil on 1-2 mardikat taime kohta ja sellise asustusega taimi on kümme protsenti. Selleks kontrollitakse taimi kümnest kohast, kümme taime, millelt mardikad nõusse raputatakse.

Tõrjeaeg kattub hiilamardikate tõrjega. Vajadusel pritsitakse teistkordselt õite kroonlehtede varisemisel ja esimeste kõtrade moodustumisel.

Kaks kirbukriitilist nädalat

Soojad ja päikesepaistelised ilmad suurendasid ka maakirpude toitumisaktiivsust. Maakirpude ründel on tärganud suvirapsi taimedele kriitilised esimesed kaks nädalat. Mustad või kollakate triipudega hüppavad mardikad võivad kuiva, sooja ilmaga paari päeva jooksul kõik tõusmed hävitada.

Mardikad närivad idulehtedesse lohukesi ja mulke, kuni idulehed ja kogu taim hävib, tagajärjeks on külvide hõrenemine. Halvemini elavad maakirpude rünnaku üle nooremad, kuid ka viletsamad ja stressis taimed. Puhitud seemne korral on oht väiksem, kui puhis sisaldab ka insektitsiide.

Tõrjuda tuleb sel juhul, kui iga taime kohta on üks kuni kolm mardikat ja 5...10 protsenti taimedest on asustatud. Pritsida tuleb insektitsiididega võimalikult päikesepaistelisel ajal, kui mardikad on aktiivselt liikumas.

Kirbu söödud oder. Foto: Tiiu Annuk

Ripslased rikuvad rukist

Mõnl pool Eestis on ripslased massiliselt asustanud rukkipõllud. Talinisu veel ripslasele nii sobivas kasvufaasis pole.

Ülemiste lehetuppede vaatlemisel on näha enamasti tumedaid paari millimeetri pikkusi peeni putukaid. Vastsed ja valmikud imevad pähikutest või lehetuppedest taimemahla. Imetud kohad muutuvad valkjaks, pähikud kuivavad, terad on kõlujad või neid ei arenegi, tekib valgepähiksus.

Saagikadu tõrjet nõudva arvukuse juures võib ulatuda 20–25%.

Tõrjekriteeriumiks on ripslaste esinemine 20–30% võrsetel.

Juba on ka suviviljaorast kahjustatud. Näha on lehtedesse näritud pikitriipe. Sellist kahjustust teeb kõrsvilja maakirp.