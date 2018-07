Paldiski 300. juubelipidu | Vallavanem: Paldiski ei ole enam väike nukker linnake, vaid tulevikulinn

300. juubelit tähistav Paldiski on positiivses ootuses, et üheskoos anda omanäolisele, kuid nukra minevikuga linnale täiskäik tulevikku.

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat on Paldiski juubeli eellõhtul positiivses ootusärevuses. Pidustustele tuleb palju külalisi, nende hulgas Eesti Vabariigi peaminister ja väliskülalised.

“Eesti Vabariik tähistas selle aasta veebruaris oma sajandat sünnipäeva, see on terve aasta kestev pidu kõigile. Paldiski linn saab 300. aastaseks, see on kolm korda uhkem ja väärikam tunne,” ütleb Jaanus Saat. ”Mida kõike on see linn 300 aasta jookul läbi elanud.”

Paldiski 300 projektijuht Käti Teär-Riisaar jagab vallavanema mõtet, et sellel aastal on Paldiski sünnipäeva tähistamine väga eriline. See ei ole ainult nii uhkete juubelinumbrite tõttu, oma osa mängib ka tõik, et 300. sünnipäeva tähistamine toimub uues haldusüksuses, nimelt Lääne-Harju vallas – siia kuuluvad nüüd Paldiski kõrval ka Keila, Padise ja Vasalemma vallad. Pidustustele on kaasatud esinejad üle terve valla, Teär-Riisaar toob juubeliürituse märksõnadena välja ühishingamine ja kokkuhoidmine.

Vallavanema Jaanus Saadi suureks sooviks on, et külalised läheksid koju tagasi positiivsete emotsioonidega ja et nende arvamus Paldiskist muutuks. “Paldiski ei ole enam see väike nukker linnake Eesti loodenurgas, mida on viimaste aastate jooksul saatnud vaid negatiivsed uudised,” märgib ta, “Paldiski on tulevikulinn! Selle nimel tasub pingutada.”

Kolm päeva pidu