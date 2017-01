Eesti Jahimeeste Selts (EJS)tähistab täna 50 tegusa aasta täitumist.

18. jaanuaril 1967. aastal toimus EJS-i asutamiskoosolek ja võeti vastu põhikiri. Praegu kuulub EJS-i liikmeskonda enamik Eesti jahimeestest, kes hooldavad ulukeid ja peavad jahti umbes 85% Eesti jahiterritooriumil.

„Praegusel perioodil on jahimeestele äärmiselt oluline üle minna teadmiste ja teaduspõhisele jahindusele," tõdes EJS-i president Margus Puust. See eeldab teadmisi sellest, kui palju meie metsades ulukeid elab, mistõttu on lisaks juubeliaastale tänavu ka „loenda ulukit“ aasta.

„Kuna välja on kuulutatud metskitse aasta, on jahimeestel äärmiselt oluline jälgida ka kuidas metskitsel läheb ja seda tehakse metskitseaastal koos loodussõprade ja teadlastega,“ lisas Puust.

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsi sõnul on seltsi toimimisele eeslkõige kaasa aidanud just inimesed. „Seltsil on 50 aasta jooksul olnud häid ja halbu aegu, aga alati on olulised olnud inimesed, kes on meie kõrval ja kellega jagada nii muret kui ka rõõmu," rõõmustas ta ning lisas, et „täna on sobilik tänada neid inimesi, kes osalesid seltsi loomisel ja neid, kes läbi viie aastakümne on kindlustanud tema kestmise“.

„2016 oli jahimeestele raske aasta, kus suurimaks väljakutseks oli sigade Aafrika katk, aga me saime koos hakkama,“ rääkis Korts. EJS-i ridadesse liitus mitmeid sadu uusi jahimehi, nende hulgas ka maaomanikke.

Tegevjuht loodab, et tuleval aastal jätkub ka kõigil talupoja tarkust ja riigimehelikkust elusressursiga ringikäimisel, et koos vankumatult eesti looduse kaitsta.