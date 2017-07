Paljudele valdadele on tänane rongkäik viimane uhke marss senise nime all

Haldusreform mõjutab kaudselt ka tänavust noortepidu – paljud vallad valmistuvad rongkäiguks erilise hoolega, et teha siis viimane ja võimalikult meeldejääv marss veel vana nime all.

Rongkäigu üldjuhi Jaanus Väljamäe sõnul pole rongkäiguga eriti muret: tuleb 40 000 inimest kesklinna kokku koguda, teele saata ja siis koordineeritult hajutada.

See on küll öeldud naljatoonil, sest tegelikkuses on tänavune rongkäik ilmselt ajaloo turvatuim.

Eriliseks ja emotsionaalseks teeb tänavuse laulupeorongkäigu aga see, et paljudel omavalitsustel on võimalus viimast korda enne ühinemist vana nimega välja tulla.

Väljamäe märkis, et õhus on tuntav loomingulisus ning mitmel korral on tulnud selgitada, et kõikvõimalikud masinad ja samuti hobused peavad koju jääma.

"Ja nii suurt hulka poliitikuid ei näe me enam niipea marssimas," ennustas ta. "Väga paljud volikogude liikmed on otsustanud peole tulla, et viimast korda valla nime all kaasa kõndida."