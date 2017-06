Palo väitel maksab Kuressaares üürikorter 1000 eurot kuus, aga tegelikult?

Riigikogu ees arupärimistele vastanud ettevõtlusminister Urve Palo astus Kuressaare üüriturust kõneldes totaalselt ämbrisse. Tema andmeil küündivad siinsed korterite üürid julgelt 1000 euro kanti.

Domus Kinnisvara maakler Jüri Aljas tõdes hinnaküsimust Saarte Häälele kommenteerides, et Urve Palol on õigus vaid selles, et kinnisvaraportaalidest leiab tõesti vaid külaliskorterite üüripakkumisi ning nende hinna suurusjärk on tõepoolest ehk 1000 eurot kuu. “Kuid ministri hinnang üüriturule ainult kinnisvaraportaalide info põhjal on ekslik,” toonitas Aljas.

Üürikorterite turg toimib Kuressaares maakleri kinnitusel küll, ent pakkumiste info ei liigu mitte portaalide ega maaklerite kaudu, vaid tasuta infokanalites. Ta märkis, et kui nõudlus on suurem kui pakkumine ja potentsiaalsed vahendustasud maakleri jaoks atraktiivsed ei ole, siis leiavad huvitatud osapooled üksteist tasulise portaali abita Facebooki, Saarte Hääle erakuulutuste või mõne muu tasuta infokanali kaudu.