Pane end proovile ja hakka ilma ennustama! Maaleht.ee kutsub osa võtma ilmaennustamise viievõistlusest

Foto: Sven Arbet

Ilmaennustamine on põnev tegevus ja enamasti tegeleme me sellega iga päev. Kuigi ilmateated teevad meie eest suurema töö ära, siis vähemalt hommikuti ärkamise järel aknast välja kiigates püüavad paljud meist maha saada ka oma pisikese ennustusega algavaks päevaks. Iseendale. Intuitsioon, sisetunne on vahetevahel ametlikust prognoosist täpsemgi ja pole ju mõtet asjata näiteks vihmavarju kotis tassida.