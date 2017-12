Pangakontorid on aasta lõpus inimestest pungil

Nagu iga aasta lõpus, kiirustavad ka tänavu paljud inimesed veel viimastel päevadel rahaasju korda ajama.

Neljapäeval SEB panga Tartu kontoris käinud naine rääkis, et tal oli 60+ pakett, kuid ta sai pangast teate, et see pakett kaotatakse ära. Kuna tal tekkis mitmeid küsimusi, otsustas ta neljapäeval kontorist läbi minna. "Kontor oli rahvast täis, järjekorranumbrit võttes selgus, et minu ees on 25 inimest," rääkis ta. "Maru palav oli ja järjekord nihkus aeglaselt edasi."

Pärast 40 minutilist ootamist hakkas aga järjekord kiiresti liikuma. Kui tuli naise kord, ütles pangateller, et neil on süsteem kokku jooksnud ja ta ei saa mitte midagi teha. "Ilmaasjata läksin, raiskasin vaid aega," oli klient pettunud.

Häired puudutasid kõiki kontoreid ja pangaautomaate üle Eesti. Ühendused taastati 20 minuti jooksul ning pangasüsteemid jätkasid seejärel oma igapäevast tööd.

"Pangakontorite külastatavus on meil tavaliselt iga aasta lõpus mõnevõrra kõrgem võrreldes tavapärasega. Seetõttu oleme me selleks ka valmistunud, avades võimalusel kontorites tavapärasest arvust rohkem nõustamislette," kommenteerib SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas.

"Siiski võib viimastel tööpäevadel tulla ette hetki, kus kontoris on järjekorras palju inimesi ja ooteaeg pikk. Vabandame võimalike järjekordade pärast ja teeme omaltpoolt kõik, et meie kliendid, kes soovivad veel sel aastal pangakontoris oma rahaasju üle vaadata, seda ka teha saavad."

Eakatele mõeldud soodne pakett 60+ asendatakse panga poolt seeniorpaketiga, millega liitumiseks peab vanust olema vähemalt 65 aastat.