Piimaautomaadid, ka see Rakvere Põhjakeskuses asunud seade, said tähelepanu keskmes olla kõigest paar-kolm aastat. Et projekt pole elujõuline, sai aga selgeks veelgi varem. Foto: Sven Arbet

Pankrotihaldur Katrin Prükk müüb oma kodulehel kolm aastat kasutuses olnud piimaautomaate koguhinnaga 55 000 eurot ja kaubamärki Eesti Mahe, mil hinnaks 10 000 eurot.

Kokku on tervikvarana müügis 14 piimaautomaati pluss veel üks varuosadeks. Tegemist on aastatel 2012–2014 Eesti supermarketitesse mahetootjate organisatsioonide ja talupidajate ühenduste eestvedamisel loodud tulundusühistu Eesti Mahe paigaldatud mahetoorpiima müümise automaatidega.

Komplekt sisaldab piimamüügiautomaati (termoisolatsioon, jahutussüsteem, sildi printer, piima doseerimissüsteem, bakterite vastased UV lambid, automaatne puhastussüsteem) ja pudelikappi.

Automaatidega koos müüakse ka 44 piimatanki (ratastel, 200 liitrit, peal pump, sees labadega segaja) ja kolm pesuseadet. Automaat kõlbab ka muude jahutust vajavate vedelike müügiks. Automaat väljastab vedelikku 1-liitristesse pudelitesse.

Toona, mil uus, suuresti Itaalia näite varal Eestisse toodud algatus ka siinmail levima hakkas, kirvendasid ajalehed pealkirjadest, mis kõik ütlesid põhimõtteliselt sama asja – Eesti tarbijad on toorpiima väga hästi vastu võtnud, ostetakse palju ja asja korraldajal läheb seega hästi. Korraldajaks aga oli just selleks otstarbeks loodud TÜ Eesti Mahe.

Veel 2012. aasta septembris olid toorpiima tarnijad ja TÜ Eesti Mahe juhid optimistlikud. Räägiti, et kuigi teab mis kasumist ei saa veel rääkida, on ettevõtmine juba siiski sellises staadiumis, et võib hakata mõtlema teise etapi, ehk veel sama suure koguse automaatide tellimisele.

Viimane automaat paigaldati Ülemiste keskuse Rimisse 2013. aasta kevadel. Siis aga tuli allakäik, mistõttu vähem kui aastapäevad edasi hakati piimaautomaate juba poodidest välja monteerima. Tagatipuks kuulutati 2016. aastal välja TÜ Eesti Mahe pankrot.

Kuuldavasti sai iseenesest positiivse algatuse põhiliseks komistuskiviks asjaolu, et veokaugused automaatide toorpiimaga varustamiseks osutusid ebamõistlikult suureks. Näiteks sinnasamasse Ülemiste keskuse automaati toodi piima Pärnumaalt Mätliku talust. Automaati mahub 200 liitrit piima, mis on ilmselgelt liialt napp kogus, et selle igapäevane kärutamine sajakonna kilomeetri taha majanduslikult ära tasuks. Mingil ajal toodi pealinna piima isegi Saaremaalt.

Lisaks muidugi ka asjaolu, et n-ö tehasepiima hind hakkas sel ajal kukkuma, automaadi mahepiim oli tavalisest kilepiimast rohkem kui kaks korda kallim ja selle ostjaid jäi järjest vähemaks. Alguses proovisid paljud, aga püsikundedeks jäid vähesed.

Piimaautomaatide soetamist ja paigaldamist toetasid ka PRIA ja Leader-programm. Üks automaat läks koos paigaldusega maksma keskmiselt 14 000 eurot. Seega läksid automaadid kokku maksma umbes 200 000 eurot, pankrotipesas kahanes nende hind neli korda ja nüüd on kogu see kraam saadaval 55 000 euro eest. Vara müügist saadud raha arvelt tuleb ka ligemale pool PRIA-lt saadud summast tagasi maksta.